Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Sișcanu și Madalin Ionescu iși reinnoiesc juramintele de la nunta, iar ceremonia religioasa s-a desfașurat vineri, 24 august, la șapte ani de cand aceștia și-au unit destinele. Ceremonia religioasa a avut loc la Biserica Nasterea Maicii Domnului, amplasata in Otopeni, lacasul de cult agreat…

- PSD Suceava a scris, marți, pe Facebook , ca gestul fostului ministru al Educației Ecaterina Andronescu de a cere demisia guvernului Dancila ”demonstreaza frustrarea ca nu a putut face parte din acest executiv (...) sau poate doar instalarea unei incapacitați, scuzabile dintr-un anumit punct de vedere,…

- Economia Romaniei a crescut in primele sase luni ale acestui an cu doar 4% fata de aceeasi perioada a anului 2017. In trimestrul doi din 2018 Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 1,4% fata de trimestrul precedent, informeaza Institutul National de Statistica (INS). Citeste…

- Taierea fondurilor pentru Administratia Prezidentiala este o actiune de sabotare a diplomatiei externe pro-europene si pro-atlantice, considera purtatorul de cuvant al Partidului National Liberal, Ionel Danca. "Dragnea se foloseste in mod meschin de bugetul statului pentru a se razbuna…

- Numarul directivelor europene pe care Romania nu le-a implementat la timp se ridica la 45, a declarat, la finele sedintei de guvern de marti, Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului. Printre proiectele aflate pe ordinea de zi a sedintei de marti, 24 iulie, s-a numarat si o nota "privind…

- Zeci de pasageri care asteptau sa se imbarce in aceasta dupa amiaza intr o cursa a companiei Fly Dubai au fost intorsi din drum din cauza unei defectiuni la avionul cu care urmau sa calatoreasca.Pasagerii sunt revoltati deoarece nimeni nu le ofera nicio explicatie. Mai mult, avionul a fost sigilat iar…

- Domnule Klaus Iohannis, ati mai dat o sansa PSD-ului cu guvernul Dancila si v-ati tot impiedicat in decizii si non-decizii pana ce domnul de la PSD Valer Dorneanu v-a dat sah mat. Eu nu va mai votez, asta e sigur! Dom' Presedinte, daca nu va implicati mai mult, astia vor vinde si Palatul…

- In seara zilei de vineri, 29 iunie, a avut loc un accident mortal in județul Olt, dupa un Live pe Facebook. Astfel, doua persoane au murit pe DJ 677, pe raza comunei Slatioara, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, unul fiind condus de un barbat aflat sub influenta…