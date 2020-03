Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere situatia epidemiologica privind infectia cu coronavirus Constantin Dinu, Primarul municipiului Moreni, a convocat Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al municipiului ...

- In județul Cluj, numarul persoanelor testate a crescut de marți pe miercuri, la fel și cel al persoanelor izolate la domiciliu ori plasate in carantina. Daca marți in județul Cluj erau doar 3 persoane plasate in carantina, miercuri lucrurile s-au schimbat. Numarul celor izolați la domiciliu a crescut…

- Un barbat din Galati este cautat de politisti, dupa ce a disparut de la domiciliu, desi se afla in perioada de 14 zile de izolare. El nu a mai raspuns nici la telefon. Reprezentantii DSP nu pot spune cu precizie cand a disparut acesta, deoarece in zilele anterioare fusese verificat doar telefonic. Barbatul…

- Astazi s a votat motiunea de cenzura pentru demiterea guvernului.S au numarat voturile iar 261 de parlamentari au votat motiunea de cenzura. 139 de parlamentari au votat impotriva. Nu au fost abtineri.Senatorul PNL, Camen Harau, a votat impotriva Guvernului Orban. Parlamentarii constanteni Ion Stelian…

- Moțiunea de cenzura a trecut cu 261 de voturi in Politic / on 05/02/2020 at 15:44 / Votul la motiunea de cenzura initiata de PSD s-a incheiat, fiind vot secret cu bile. Pentru caderea Guvernului Orban au votat 261 de parlamentari. Pentru ca motiunea sa fie adoptata era nevoie de voturile favorabile…

- Cu gandul la alegerile locale, USR anunța cu cateva ore inainte de votul din Parlament ca nu susține moțiunea impotriva Guvernului Orban. USR afirma ca PSD și UDMR au depus moțiunea de cenzura doar pentru ca NU vor revenirea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. „Noi vrem ca Romania sa…

- ​Deputații ​Georgian Pop și Corina Bogaciu se reîntorc în PSD. Cei doi parlamentari se alaturasera anul trecut Pro România. Cu revenirea lui Pop și Bogaciu, PSD are acum 200 de parlamentari, iar cu cele 30 de voturi de la UDMR și patru de la aleșii ex-ALDE, social-democrații au toate…

- Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban va fi depusa joi dimineata, a anuntat ieri presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, presedinte interimar al PSD, potrivit Agerpres In opinia acestuia, „opozitia se bucura de fiecare data cand puterea ii confera dreptul de a depune mai multe motiuni”.…