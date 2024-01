Stiri pe aceeasi tema

- Șeful diplomației israeliene a declarat joi, 4 ianuarie, ca o va trimite inapoi pe ambasadoarea Israelului la Madrid, dupa ce predecesorul sau a rechemat-o in contextul in care premierul spaniol Pedro Sanchez a pus sub semnul intrebarii legalitatea operațiunilor militare israeliene din Fașia Gaza, relateaza…

- Revelion ruinat pentru 400 de romani care petreceau intr-un restaurant din Madrid, detinut de un conational. Nu au mai apucat sa bea sampania la miezul noptii, pentru ca au fost evacuati de politisti fara multe discutii. In timp ce administratorii spun ca nu au nicio vina, multi clienti au emotii ca…

- Un deputat membru in partidul de extrema dreapta Fratii Italiei al premierului Giorgia Meloni a fost pus marti sub investigatie de un procuror, dupa ce in noaptea de Anul Nou o persoana a fost usor ranita in urma declansarii unei arme de foc pe care politicianul o avea asupra sa, relateaza agentiile…

- Sarbatoarea Nasterii Mantuitorului și Anul Nou sunt un bun prilej de a adresa locuitorilor comunei Garbou, angajatilor primariei, colaboratorilor si familiilor acestora cele mai alese ganduri de sanatate, fericire si mult succes in tot ceea ce va propuneti.Craciun Fericit și La Mulți Ani!Alexandru SPATAR,…

- Mai multe persoane suspectate ca planuiau atacuri in perioada sarbatorilor au fost arestate in Austria si Germania, potrivit ziarului german Bild, citat de AFP, citata de News.ro . Politia germana a anuntat sambata seara ca efectueaza perchezitii in catedrala din Koln (vestul orasului) cu ajutorul cainilor,…

