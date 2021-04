Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialist albanez, aflat la putere, se indreapta catre o victorie in alegerile generale desfasurate duminica si premierul Edi Rama catre al treilea mandat, potrivit unui sondaj la iesirea de la urne, informeaza Reuters. Socialistii lui Rama au in acest sondaj 46,9% din voturi, ceea…

- Insa votul protestatar a inregistrat un rezultat mai bun decat era asteptat: noua formatiune anti-elite si anti-coruptie ''Exista un Astfel de Popor'' (ITN) condusa de cantaretul si moderatorul de talk-showuri TV Slavi Trifonov, cunoscut pentru criticile sale vehemente impotriva guvernului, se situeaza,…

- Partidul de centru-dreapta GERB al premierului bulgar Boiko Borisov va castiga alegerile care au avut loc duminica in Bulgaria cu aproximativ 25% din voturi, potrivit sondajelor efectuate la iesirea de la urne de Gallup International si Alpha Research, transmite Reuters, potrivit news.ro. Potrivit…

- Albania a receptionat joi primul lot de vaccinuri anti-COVID-19 din China, transmite dpa, potrivit AGERPRES. Prim-ministrul albanez Edi Rama a insotit pana la Tirana transportul de 192.000 de doze de vaccin produs de compania chineza Sinovac, a relatat presa locala. Rama a receptionat…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a respins luni fara comentarii ultimul apel al fostului presedinte Donald Trump legat de alegerile prezidentiale din noiembrie anul trecut, transmite Reuters. La cea mai inalta instanta americana au ajuns pana acum trei procese deschise de Trump pentru a anula alegerea…

- Cinci partide sau coalitii politice ar intra in parlamentul Bulgariei daca in prezent ar avea loc alegeri legislative in aceasta tara, indica un sondaj de opinie realizat de Exacta Research Group, transmite vineri BTA. Coalitia formata din actualul partid aflat la guvernare, GERB, si Uniunea Fortelor…

- Cinci partide sau coalitii politice ar intra in parlamentul Bulgariei daca in prezent ar avea loc alegeri legislative in aceasta tara, indica un sondaj de opinie realizat de Exacta Research Group, transmite vineri BTA, potrivit Agerprees. Coalitia formata din actualul partid aflat la guvernare, GERB,…

- Partidul de opoziție Vetevendosje este pe cale sa câștige alegerile legislative, arata un exit poll, un rezultat care ar putea complica și mai mult eforturile occidentale de a rezolva disputele sale teritoriale de zeci de ani, relateaza Reuters. Potrivit exit pollul realizat de Pipos / Kosova…