Partidul Mișcarea Populară, împărțit în două Fostul lider al PMP, Cristian Diaconescu, a explicat cum s-a ajuns la tensiunile care l-au scos pe margine, echipa lui Eugen Tomac preluand controlul partidului. „S-a dorit ca PMP sa fuzioneze cu PNL, in timp ce alți colegi din partid au vrut asocierea cu PSD. Si de aici a plecat totul. In momentul in care am aflat din presa ca in structurile de conducere ale PMP s-ar fi luat decizia fuziunii cu PNL, din momentul acela orice relație cu cei care au lansat așa ceva s-a rupt”, a relatat Cristian Diaconescu duminica, in cadrul unei intalniri la nivelul organizației PMP Iași. El a precizat ca in ciuda… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

