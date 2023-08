Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei are doi vicepreședinți, ambii numiți pe criterii politice. Unul a fost propus de PNL, celalalt, de PSD.In timp ce mulți tineri sunt respinși la angajare in mediul privat din cauza lipsei de experiența, carnetul de partid le asigura „norocoșilor” o avansare rapida in instituțiile statului.„Va mulțumesc, dragii mei. Nu voi dezamagi! Mulțumesc PSD Brasov pentru ca ne sprijiniți pe noi, tinerii, și ne dați ocazia sa ne intindem aripile”, este mesajul postat pe Facebook de Maria Alexandra Chivu, pe 2 august 2023.Nascuta in august 1996, proaspata vicepreședinta…