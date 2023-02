Stiri pe aceeasi tema

- "Ceea ce am vazut in Statele Unite face parte dintr-un tipar in care China și, de asemenea, Rusia iși intensifica activitațile de supraveghere a aliaților NATO", a declarat Stoltenberg, informeaza Reuters, citat de Rador. Declarațiile vin dupa ce avioanele de lupta militare americane au doborat duminica…

- Statele Unite și Canada investigheaza trei obiecte zburatoare neidentificate doborate deasupra Americii de Nord in ultimele trei zile. Militarii au ajustat radarele pentru a incerca sa depisteze mai multe incursiuni, scrie The New York Times.

- Un avion de lupta al SUA a doborat vineri (10 februarie) un obiect de la mare altitudine deasupra statului Alaska de marimea unei mașini mici, la ordinul președintelui Joe Biden, a declarat purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, potrivit Reuters. Kirby a spus reporterilor ca multe detalii nu…

- Ziua ursului este sarbatorita in Romania si de catre alte popoare europene la 2 februarie, la aceeasi data cu Ziua marmotei, marcata in zone din Statele Unite ale Americii si Canada. Ambele au in comun elementul de predictie a vremii pentru urmatoarea perioada. „Schimbarea anotimpurilor indicata de…

- Cascada Niagara a inghețat parțial din cauza temperaturilor extrem de scazute din Canada și Statele Unite ale Americii. Cascada nu a inghețat complet din cauza volumului mare de apa, dar imaginile arata cum gheața și zapada au format, la baza, forme mari de ingheț. Pana acum, cascada Niagara din partea…

- Romanii de pretutindeni sarbatoresc pe 1 Decembrie Ziua Naționala a Romaniei, cel mai important moment din istoria romanilor. In toata țara au loc evenimente pentru a marca aceasta zi importanta. In București, peste 1.500 de militari si specialisti au participat la parada militara din Piata Arcului…

- Peste 1,500 de militari și 120 de mijloace tehnice participa joi, 1 decembrie, la Parada militara de la București organizata cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, potrivit News.ro și Radiomoldova. De asemenea, la Parada militara vor defila și militarii Republicii Moldova, pe langa cei din Belgia,…

- Militarii romani vor defila cu cele mai noi arme la parada dedicata Zilei Naționale, cele mai noi dintre acestea fiind arme americane. Cele mai spectaculoase demonstrații militare se vor desfașura la București și la Alba Iulia. Parada de la București incepe la ora 11 iar cea de la Alba Iulia incepe…