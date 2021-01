Parlamentul Ucrainei a votat joi in favoarea accelerarii si simplificarii procesului de inregistrare a vaccinurilor impotriva COVID-19, in conditiile in care aceasta tara se pregateste sa inceapa campania de pentru vaccinarea celor 41 de milioane de locuitori ai sai, informeaza Reuters.



Guvernul ucrainean a anuntat ca asteapta sa primeasca in februarie intre 100.000 si 200.000 de doze de vaccin produs de Pfizer in cadrul programului international COVAX al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si sa vaccineze in prima etapa 367.000 de oameni.



Niciunul dintre vaccinurile…