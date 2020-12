Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ICCJ, Sectiile Unite ale Instanțeu supreme s-au reunit, astazi, și s-a decis, in unanimitate, sesizarea Curtii Constitutionale asupra Legii privind modificarea și completarea Legii nr.241/2015 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Sesizarea privește, totodata, neconstituționalitatea…

- Camera Deputaților a adoptat marți, in ultima ședința de plen a acestei legislaturi, legea inițiata de deputatul PSD Catalin Radulescu ”Mitraliera”, care ii scapa de inchisoare pe cei inculpați pentru evaziune fiscala, daca prejudiciul este de pana la 100.000 de euro și daca este achitat integral, informeaza…

- Poșta Romana trebuie sa clarifice, la solicitarea Biroului Electoral Central, situația a 14.000 de scrisori ale romanilor din diaspora care conțineau voturi prin coresondența și au ajuns la birourile electorale pana pe 3 decembrie. BEC cere detalii despre: -numarul trimiterilor documentelor de vot…

- Camera Deputatilor a respins, marți, in calitate de for decizional, cererea de reexaminare a legii pentru declararea zilei de 4 iunie ca Ziua Tratatului de la Trianon și ii va trimite proiectul, pentru promulgare, șefului statului. Au fost 175 de voturi pentru adoptarea legii in forma initiala, 85…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, la reexaminare în Parlament legea care prevedea ca Legislativul este cel care stabilește data alegerilor. Demersul președintelui amâna aplicarea legii și o duce spre o data în care aceasta nu mai poate fi aplicata așa cum inițial PSD își…

- Judecatorii CCR au publicat, miercuri, motivarea deciziei potrivit careia Parlamentul are dreptul sa stabileasca data alegerilor parlamentare. In cuprinsul deciziei, Curtea Constituționala spune ca legea criticata este constituționala in raport cu criticile formulate, astfel ca dupa intrarea in vigoare…

- Deputatii au adoptat marti, decizional un proiect de lege care modifica Legea 72/2016, in sensul reglementarii situatiei asiguratilor care contribuie la fondul de pensii, in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat. Astfel, avocatii cu handicap grav vor beneficia de o reducere a varstei…

- Parlamentul a aprobat majorarea pensiilor cu 40%. Camera Deputaților și Senatul au votat legea rectificarii bugetare in forma dorita de Partidul Social Democrat. Conform aceluiași proiect de elge adoptat de Parlament, ar trebui majorate și salariile profesorilor din acest an, iar autoritațile locale…