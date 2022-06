Stiri pe aceeasi tema

- Bundestagul, parlamentul german, a aprobat vineri creșterea la 12 euro pe ora, din luna octombrie, a salariului minim, relateaza agenția germana DPA, citata de Agerpres. Cresterea salariului minim a fost aprobata cu voturile coalitiei de centru-stanga – social-democrati (SPD), Verzi si liberal-democrati…

- Președintele francez Emmanuel Macron vrea o noua Uniune Europeana alaturi de Marea Britanie și Ucraina, un proiect de care s-a aratat interesat cancelarul german Olaf Scholz. Macron a fost in vizita la Berlin, pentru a se intalni cu cancelarul german Olaf Scholz, promovand in același timp și proiectul…

- Ministerul Finanțelor a anunțat, miercuri, ca angajatorii care vor acorda 200 de lei in plus la salariu lucratorilor care primesc salariul minim brut, nu vor datora plați in plis pentru impozit pe venit și contribuții sociale. Citește și: Fostul senator PSD Toni Grebla – numit prefect al Capitalei Masura…

- Cresterea voluntara cu 200 de lei a salariului minim nu va fi impozitata, a anuntat, miercuri, Ministerul Finantelor, care a elaborat actul normativ necesar pentru indeplinirea masurii adoptate in cadrul programului guvernamental "Sprijin pentru Romania", potrivit Agerpres.Astfel, este propusa neimpozitarea…

- Premiera pentru Germania, tara care a decis sa-si sporeasca masiv cheltuielile militare, in urma invaziei ruse asupra Ucrainei, informeaza AFP. Un prim pas in acest sens este achizitia de drone inarmate, demers pentru care Comisia pentru aparare din Bundestagul german și-a dat miercuri acordul. Astfel,…

- Dupa putin mai mult de 100 de zile de la preluarea conducerii guvernului federal german, Partidul Social-Democrat (SPD) al cancelarului Olaf Scholz a castigat duminica detasat primul sau test electoral, un scrutin regional in landul Saarland, transmite AFP. Conform sondajelor la iesirea de la urne,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti ca este posibil ca razboiul din Ucraina sa nu fie unul scurt, ci „o confruntare mai indelungata”, motiv pentru care Uniunea Europeana trebuie sa evite masuri nesustenabile pe termen lung, cum ar fi un embargou energetic impotriva Rusiei, consemneaza agentia…

- Cancelarul german Olaf Scholz a reiterat joi refuzul NATO de a interveni militar in Ucraina, dupa ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut intr-un discurs adresat parlamentului de la Berlin mai mult ajutor pentru ca tara sa sa se apere in fata invaziei ruse, transmite agentia DPA. Scholz…