Parlamentul European introduce, pe șest, controlul absolut al cetățenilor Parlamentarii europeni vor vota, saptamana aceasta, Regulamentul privind inteligența artificiala, in care au strecurat și amendamente privind sistemul de recunoaștere faciala. Astfel, sistemul se va folosi la identificarea biometrica pentru recunoașterea automata a caracteristicilor umane fizice, fiziologice, comportamentale și psihologice. Totodata, se introduce și identificarea la distanța a persoanelor fizice. Dupa ce au incercat sa […] The post Parlamentul European introduce, pe șest, controlul absolut al cetațenilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exista modificari semnificative in procesul de obținere a permisului de conducere in 2024. Din acest an se va introduce o noua proba, care ii va surprinde pe candidați. Astfel, in acest an, Uniunea Europeana introduce schimbari importante in procedura de obținere a carnetului de conducere. Printre…

- Sistemul cu senzori de la intrarea in țara a camioanelor, pe la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac 2, care cantarește automat automarfarele a fost extins cu o banda speciala și pe sensul de intrare in țara. Același sistem a fost introdus acum un an și pe direcția de ieșire și a fost un succes, ...…

- Marți, Parlamentul European a aprobat noi reguli privind infracțiunile ecologice și sancțiunile aferente, extinzand lista de acțiuni penale și intensificand pedepsele pentru incalcarile grave ale mediului inconjurator. Directiva noua, convenita cu Consiliul la 16 noiembrie 2023, a fost adoptata cu 499…

- Comisiile pentru Piața Interna și Comisiile pentru Libertați Civile din Parlamentul European au votat cu majoritate absoluta pentru aprobarea rezultatului negocierilor cu statele membre privind Regulamentul privind Inteligența Artificiala (IA), act normativ care urmarește sa protejeze drepturile fundamentale…

- Bateriile și acumulatorii vechi folosiți pentru uz casnic și pentru autovehicule nu vor mai putea fi aruncați in coșurile de gunoi. Incepand cu 18 februarie 2024, Uniunea Europeana va implementa un nou regulament care aduce schimbari semnificative in ceea ce privește utilizarea și reciclarea bateriilor.…

- Audiența lui Iohannis in Uniunea Europeana (ca de restul lumii n-are rost sa mai vorbim!) este mai mica decit chiar cea din Romania. La noi mai pot fi mobilizați niște unii. Daca ii excludem pe liberalii din Parlamentul European care s-au facut a-l asculta cu gura cascata, interesul pentru produsele…

- La Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, a avut loc o ședința, la care s-a vorbit despre sistemul informativ de selectare aleatorie a stațiilor PECO pentru efectuarea controlul calitații carburanților la pompa. Sistemul informatic va asigura…

- Copresedintii REPER, Dragos Pislaru si Ramona Strugariu, anunta joi incheierea negocierilor in Parlamentul European de la Strasbourg a primului Pachet legislativ pentru combaterea spalarii banilor si prevenirii finantarii terorismului. In ceea ce priveste infiintarea Agentiei europene pentru combaterea…