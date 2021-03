Parlamentul European a votat marti pentru ridicarea imunitatii a trei eurodeputati separatisti catalani, printre care se numara si fostul lider al regiunii spaniole, Carles Puigdemont, urmariti in justitie de autoritatile spaniole pentru tentativa de secesiune in 2017, transmit agentiile internationale de presa.



In favoarea masurii s-au pronuntat 400 de alesi, 248 au votat impotriva si 45 s-au abtinut, la capatul unui vot secret care a inceput luni, a informat legislativul european.



In afara de Puigdemont, au mai ramas fara imunitate si doi fosti membri ai guvernului regional…