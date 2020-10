Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruta Kovesi a depus in fata Curtii de Justitie a UE, luni, angajamentul solemn in calitate de sefa a Parchetului European, potrivit unui comunicat de presa al Curtii. La ceremonie a participat si fiul jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia, asasinata in 2017 din cauza investigatiilor de…

- "Sa ne cinstim eroii. Sa nu i uitam " 30 de lastari au fost plantati in Padurea Veteranilor, in memoria celor 30 de militari cazuti la datorie in Teatrele de Operatii.Vineri, pe malul lacului Techirghiol, in dreptul Statuii Eroilor, jandarmii Gruparii Mobile Constanta au participat la invitatia presedintelui…

- Ianis Hagi a marcat primul sau gol de la transferul definitiv la Rangers, in partida cu Hamilton, din etapa a șaptea a campionatului din Scoția. Romanul a deschis scorul in minutul 15 cu o finalizare din apropiere. S-a terminat 2-0 pentru Rangers, dupa ce Tavernier a punctat și el din apropiere. Pentru…

- Caștigatorul marelui premiu la Loto 6 din 49 din 16 august 2020 și-a ridicat banii. Cele 1,6 milioane de euro au ajuns in contul unui bucureștean. Norocosul caștigator al marelui premiu de 1,6 milioane de euro la Loto 6/49 a intrat in posesia banilor La tragerea Loto 6/49, care a avut loc pe 16 august…

- Castigatorul la Loto 6/49 la tragerea din 16 august si-a ridicat luni premiul de 1,6 milioane euro. Conform Loteriei Romane, este vorba despre un barbat de 40 de ani din Capitala.Citește și: Variante de Guvern post-moțiune (surse) Caștigatorul marelui premiu s-a prezentat luni la sediul…

- Castigatorul marelui premiu la tragerea Loto 6/49 din 16 august este un barbat din Bucuresti, care si-a ridicat, luni, castigul in valoare de 1,6 milioane de euro. El spune ca joaca in mod constant, de peste 15 ani, iar numerele norocoase le-a folosit timp de o luna.

- Ciclistul columbian Fernando Gaviria a castigat miercuri, la sprint, etapa a doua a Turului provinciei Burgos, care a avut loc pe distanta de 168 km, intre localitatile Castrojeriz si Villadiego, informeaza Agerpres.Citește și: S-a ajuns la CINCI: Inca un județ introduce purtarea OBLIGATORIE…

- Inregistrarea Simfoniei nr. 7 in mi major de Anton Bruckner, interpretata de Orchestra Filarmonicii „George Enescu“ condusa de Camil Marinescu, va fi transmisa online, joi, de la ora 19.00, in memoria dirijorului care a murit luni, la varsta de 55 de ani, din cauza Covid-19.Camil Marinescu…