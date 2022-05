Parlamentul European a decis ca certificatului verde Covid UE sa mai fie folosit inca un an. Documentul va expira pe 30 iunie, dar autoritațile considera ca pandemia nu a trecut și ca este necesar in continuare. Parlamentul European dorește ca certificatului digital Covid UE sa fie prelungit cel puțin un an. Chiar daca documenul va expira pe 30 iunie, acesta ar putea fi obligatoriu in continuare. Statele membre ale UE vor discuta in cadrul Consiliului UE pentru a decide daca vor renunța la el pe 30 iunie. In cadrul votului, deputații europeni au votat cu 432 de voturi pentru, 130 impotriva și…