- Motiunea de cenzura a PSD, dezbatuta si votata luni in Parlament. De cate voturi e nevoie pentru ca Guvernul Orban sa cada Parlamentul se reuneste, luni, de la ora 14.00, in ultima zi a sesiunii extraordinare, in sedinta comuna, pentru a dezbate si vota motiunea de cenzura initiata de PSD impotriva…

- Moțiunea de cenzura inițiata de PSD impotriva Guvernului Orban se va vota astazi. Social-democrațiii se bazeaza pe voturile a 239 de parlamentari, cu 6 mai multe decat minimul necesar pentru a trece aceasta moțiune de cenzura.

- Grupul deputaților PNL nu va participa la votul pe moțiunea de cenzura depusa de PSD impotriva Guvernului Orban, luni, 31 august, potrivit comunicatului transmis Libertatea de Florin Roman, liderul grupului parlamentar."Grupul deputaților PNL nu participa la votul asupra moțiunii de cenzura, pe care…

- Intrebat cati parlamentari PSD vor fi in plen la votul pe motiune, Grindeanu a raspuns: "Toti. Cine nu se prezinta maine sau voteaza invers, daca nu exista o cauza obiectiva, inseamna ca nu mai face parte din echipa PSD. Vreau sa fiu cat se poate de clar din acest punct de vedere". El a precizat…

- Comitetul National Executiv (CExN) al PSD discuta astazi, de la ora 11.00, prin videoconferinta, despre Congresul partidului, care se va desfasura sambata, si despre calendarul pentru dezbaterea si votul asupra motiunii de cenzura impotriva Executivului. Guvernul Orban a contestat vineri la CCR motiunea…

- "Nu este nicio problema cu moțiunea de cenzura depusa in timpul așa zisei vacanțe parlamentare. De fapt, nu este vacanța parlamentara, ci sesiune extraordinara. Cand se refera la sesiuni, Constituția spune ca sunt doua sesiuni ordinare și intre ele pot sa fie sesiuni extraordinare și spune in ce…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a anunțat ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban a fost depusa, calificand actualul cabinet ca fiind ”cel mai dezastruos Guverm pe care l-a avut Romania in ultimii 30 de ani”. Moțiunea de cenzura a fost depusa de PSD Astfel, social-democrații…

- "Ca sa sa evite motiunea de cenzura, guvernul Iohannis-Orban pregateste prelungirea starii de alerta! Punem pariu ca Parlamentul nu va mai vota aceasta stare exceptionala! Si atunci vor trebui sa gaseasca un alt motiv ca sa scape de motiune", se arata in postarea de pe Facebook a ALDE."Le…