- Premierul britanic Boris Johnson intenționeaza sa trimita noul acord pentru Brexit in Parlament inainte de Craciun, a declarat duminica adjunctul ministrului de Finanțe, Rishi Sunak, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax."Mandatul superior pe care l-am obținut in alegerile acestea…

- Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca rezultatul alegerilorparlamentare din Marea Britanie este "foarte bun" pentru romanii carelocuiesc acolo."Acest rezultat e foarte bun pentru romanii din Marea Britanie, pentru ca premierul Boris Johnson impreuna cu Partidul Conservator au dorit - si cred ca doresc…

- Premierul britanic Boris Johnson a obtinut majoritatea in Parlamentul britanic, partidul sau conservator trecand pragul de 326 de locuri din cele 650 ale Camerei Comunelor, potrivit rezultatelor oficiale publicate vineri, relateaza AFP si Reuters.

- Rezultatele alegerilor din Marea Britanie. Victorie uriașa pentru partidul pro-Brexit Victorie uriasa a conservatorilor la alegerile parlamentare din Marea Britanie. Conform rezultatelor oficiale aparute vineri dimineața, Boris Johnson a obținut o majoritate absoluta in Parlamentul britanic. Boris Johnson…

- Acordul asupra Brexitului incheiat de premierul britanic Boris Johnson cu tarile Uniunii Europene a trecut marti de o prima etapa capitala in Parlamentul britanic, care a adoptat in a doua lectura legislatia de aplicare a acestuia, deschizand astfel calea spre o analizare a textului in detaliu, informeaza…