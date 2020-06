Legea de respingere a Ordonanței de Urgența care amana dublarea alocațiilor pana la data de 1 august 2020 a fost adoptata de Parlament cu 209 voturi „pentru”, 3 voturi „impotriva” și 98 „abțineri”. Legea va merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. Daca președintele promulga legea, Guvernul ar trebui sa creasca alocația pentru copii pana la suma de 300 de lei. Citește gratuit ediția de iunie a revistei Unica. O gasești AICI . Președintele are la dispoziție 20 de zile pentru promulgarea legii, insa o poate retrimite in Parlament. In timpul votului, dezbaterile din Parlament au fost…