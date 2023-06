Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat miercuri, ca sute de hectare de spatiu verde din Bucuresti pot sa dispara daca Parlamentul modifica Legea spatiilor verzi asa cum s-a propus in comisiile de specialitate. „Sute de hectare de spatiu verde din Bucuresti pot sa dispara daca Parlamentul…

- Legea spațiilor verzi urmeaza sa intre, miercuri, la votul final in plenul Parlamentului, dupa ce proiectul a fost discutat, marți, in Comisia de mediu a Camerei Deputaților. Amendamentele adoptate au starnit o serie de reacții critice. Astfel, primarul Capitalei, Nicușor Dan, susține ca legea adoptata…

- Comisia pentru mediu a Camerei Deputatilor a adoptat marți,, 27 iunie, mai multe amendamente la proiectul privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor.Potrivit unui astfel de amendament, "prin derogare de la art. 71…

- Comisia pentru mediu a Camerei Deputatilor a adoptat, marti, mai multe amendamente la proiectul privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, contestate de primarul Capitalei, Nicusor Dan, care a sustinut ca distrug regimul de…

- Reprezentanti ai Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual picheteaza miercuri, 7 iunie, Camera Deputatilor solicitand scoaterea pensiilor militare din PNRR si aplicarea Legii 223/2015 asa cum a fost votata si promulgata, informeaza Agerpres."Avand in vedere ca se preconizeaza…

- Liderul AUR, George Simion, a acuzat miercuri ca in Parlament se discuta o serie de legi „nocive”, „antinationale si anticrestine”. „Vrem sa anuntam ca in viitoarea majoritate parlamentara AUR va abroga PL-x 145. Toti am votat impotriva acestei legi antinationale si anticrestine. Ce incearca sa faca…

- Intr-o discuție cu Libertatea, prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, a spus ca partidul sau colaboreaza cu mai multe site-uri pentru a-și promova mesajele. Un site, 4media.info, aparține chiar unei firme la care Lulea este acționar. Acest articol face parte dintr-o serie in care Libertatea analizeaza…

- Elevii romani din afara granitelor tarii, bursieri ai statului roman, vor beneficia de reducere de 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de opera, de film, precum si la alte manifestari culturale si sportive organizate de institutii publice pe teritoriul Romaniei, a decis…