Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a adoptat miercuri inițiativa legislativa de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Asta, dupa ce Comisia de statut a Camerei Deputaților și Senatului a adoptat, tot miercuri, un raport de admitere cu amendamente la proiectul PSD de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Ca amendamente la proiectul PSD […]