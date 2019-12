Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a transmis ministrilor vineri, la inceputul sedintei de Guvern, ca nu mai accepta introducerea pe ordinea de zi a niciunei ordonante de urgenta care nu a fost discutata in prealabil cu el, spunand ca nu i se pare normal sa se trezeasca cu ordonante de care nu avea habar.

- Eugen Tomac a declarat, luni, ca PMP va susține organizarea alegerilor anticipate, cu condiția ca deputații din PNL și USR sa voteze pentru proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi și pentru inițiativa PMP de reducere a numarului de parlamentari.„Colegiul Național al PMP…

- Un guvern minoritar al PNL nu va avea sustinerea parlamentara necesara reformelor de care Romania are nevoie, au apreciat reprezentantii USR, luni, intr-un comunicat de presa transmis Agerpres. "Cea mai...

- "Acum cateva zile am avut o intalnire cu premierul desemnat, in care am mentionat obiectivele USR pentru acordarea votului de investitura guvernului minoritar PNL. Aceste conditii sunt "Fara penali in functii publice", este o initiativa sustinuta de un milion de cetateni care a indeplinit toate conditiile…

- PNL trebuie sa vina, luni, cu dovada ca vrea sustinerea USR pentru noul Guvern. Liderul USR, Dan Barna, i-a cerut lui Ludovic Orban sa introduca pe ordinea de zi in Parlament proiectul "fara penali in...

- Încep negocierile pentru susținerea noului guvern. Misiunea de-a aduna voturile necesare se anunța însa dificila. Ludovic Orban, pemierul desemnat, are la dispoziție zece zile pentru a veni cu noul Executiv în Parlament.

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat, luni, ca ALDE lucreaza la un set de condiții legate de votul pentru un viitor guvern, respectiv susținerea candidatului PNL pentru funcția de prim- ministru. El a adaugat ca nu prefera un guvern tehnocrat, ci o formula politica, anunța MEDIAFAX.Citește și:…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in sedinta de Guvern de miercuri se va aloca o suma de peste 5,7 milioane de lei pentru despagubirile acordate in cazul imobilelor aflate pe amplasamentul 2 al lucrarii...