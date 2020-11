Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile parlamentare vor avea loc în mai puțin de o luna, iar Eugen Tomac, președintele PMP, spune ca printre prioritațile partidului se numara o noua lege a sanatații, reducerea numarului de parlamentari la 300 și eliminarea pensiilor speciale. Eugen Tomac a discutat, într-un interviu…

- Candidatul filialei Mures a Partidului Miscarea Populara la Camera Deputatilor, Marius Pascan, presedintele executiv al formatiunii la nivel national, sustine ca PMP este un partid conservator care sustine importanta unei colaborari si relatii apropiate intre statul laic si Biserica. "PMP…

- CHIȘINAU, 9 nov - Sputnik. Președintele rus Vladimir Putin a semnat legea, elaborata in contextul amendamentelor operate la constituția Rusiei, cu privire la noua procedura de numire a șefilor Serviciului Federal de Securitate (FSB) și Serviciului de Informații Externe (SVR). informeaza RIA Novosti.…

- CHIȘINAU, 30 octombrie - Sputnik. Extremismul nu poate fi camuflat prin religie, nicio confesiune nu accepta terorismul. Purtatorul de cuvant al președintelui rus Dmitri Peskov a facut vineri declarații in acest sens pentru jurnaliști, informeaza RIA Novosti. "Nici o religie mondiala nu accepta…

- CHIȘINAU, 29 oct - Sputnik. Cat de pregatita este Comisia Electorala Centrala pentru organizarea alegerilor prezidențiale pe timp de pandemie și ce ar trebui sa cunoasca alegatorii din țara și de peste hotare la alegerile din 1 noiembrie. Acest lucru l-am aflat de la președintele CEC, Dorin Cimil,…

- Presedintele ASF, Nicu Marcu, a declarat marti seara ca trebuie creat cadrul necesar pentru ca pensiile ocupationale sa fie implementate la nivel national si ca Executivul se pare ca are in vedere, anul viitor, niste facilitati fiscale in acest sens. "O noutate legata de pensiile private…

- Dupa o lunga perioada in care au fost izolați in centrele de plasament și mulți nu au reușit sa țina pasul cu școala online, copiii din centrele de plasament au nevoie sa ramana conectați la educație. Programul educațional Ajungem MARI lanseaza un nou apel la voluntariat online in sprijinul copiii instituționalizați,…