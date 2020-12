Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a declarat ca a votat la alegerile parlamentare pentru construcție și pentru echipa, precum și pentru stabilitate politica. “Am votat astazi pentru #CONSTRUCTIE si pentru #ECHIPA. Galceava politica nu foloseste oamenilor care au nevoie de canalizare, de infrastructura…

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat astazi, la iesirea de la urne, ca Parlamentul trebuie sa se apropie de societatea romaneasca, motiv pentru care a votat pentru oameni noi in politica. „Am votat si de data aceasta pentru oameni noi in politica, oameni care nu-si doresc hotia sunt nicio…

- Marcel Ciolacu a votat pentru ca romanii sa isi ia viata inapoi, dar si impotriva incompetentei. Liderul PSD și-a exprimat dreptul de vot la secția organizata la Școala Gimnaziala Episcop Dionisie Romano din Buzau. Politicianul a declarat: „Am votat astazi pentru ca romanii sa isi ia viata inapoi.…

- „Reactiile au fost de incurajare, intr-o anumita masura, dar si de reticenta, pentru ca zona politica din Romania nu are cea mai buna reputatie, iar pozitia Partidului Social Democrat, evolutia din ultimii ani, a dus si acest partid intr-o zona de incertitudine inclusiv indentitara, pentru ca lucrurile…

- Primarul ales in Sectorul 5 din București, Cristian Popescu Piedone (PPU-sl), a convenit, marți, cu liderul PSD Marcel Ciolacu, formarea unei majoritați PSD - PPUsl in Consiliul Local.„Avand in vedere ca PSD are cel mai mare numar, am ales sa discut primii cu domniile lor pentru o posibila…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca alegerile de la Sectorul 5, câștigate de Cristian Popescu Piedone, sunt o surpriza, scrie Mediafax. „Nu știu cât va putea sa fie primar domnul Popescu. Are o condamnare data de instanța de fond”, a amintit Orban.Premierul Orban a…

- REȘIȚA – Candidatul Partidului Național Liberal la șefia Consiliului Județean, Romeo Dunca, a votat la școala din cartierul reșițean Calnic! Acesta a fost incurajat și insoțit la vot de catre Ioan Popa. S-a pastrat astfel obiceiul, in sensul ca atunci cand a votat Ioan Popa, Romeo Dunca la randul sau…

- REȘIȚA – Candidatul Partidului Ecologist Roman, Valentin Armașu, a votat in jurul pranzului la secția de votare de pe strada Oțelului, cu gandul ca și partidele mici trebuie sa intre la Consiliul Județean! „Votam astazi categoric pentru o schimbare, votam pentru tineri, pentru parinții noștri și votam…