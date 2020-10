Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii Serban Nicolae si Liviu Plesoianu ocupa primele locuri pe listele de candidati ale Partidului Ecologist Roman pentru Senat si Camera Deputatilor in circumscriptia Bucuresti, a anuntat, marti, presedintele PER, Danut Pop. "Suntem un partid care dupa alegerile locale am luat…

- Partidul Pro Romania a depus, ieri, listele de candidați pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Listele cuprind reprezentanți ALDE și ProRomania, cele doua partide fiind in acest moment intr-o procedura de fuziune care nu a fost finalizata in timp util. La Vrancea, primele locuri la Senat și…

- Partidul Pro Romania Maramureș a depus listele pentru alegerile parlamentare. Doamnele Viorica Marincaș și Cornelia Negruț deschid listele la Camera Deputaților și Senat! Azi, 22 octombrie 2020, Partidul Pro Romania Maramureș a depus la Biroul Electoral Județean lista candidaților pentru Camera Deputaților…

- Liderul Pro Romania Galati, senatorul Nicolae Marin, si fostul lider ALDE Galati, consilierul judetean Cristian Dima, deschid listele Pro Romania la Senat, respectiv Camera Deputatilor, informeaza, miercuri, reprezentantii formatiunii politice, potrivit Agerpres.Citește și: 'O avem pe doamna…

- Liderul PMP Galati, deputatul Catalin Cristache, si fostul rector al Universitatii Dunarea de Jos, Iulian Birsan, deschid listele formatiunii politice judetene la Camera Deputatilor, respectiv Senat, informeaza, marti, reprezentantii partidului. Potrivit sursei citate, deputatul Catalin…

- PMP Cluj și-a desemnat duminica candidații pentru alegerile parlamentare. Astfel, profesorul Avram Fițiu, care a candidat la alegerile locale din 27 septembrie pentru funcția de primar al municipiului Cluj-Napoca, va deschise lista organizației la Camera Deputaților,…

- In aceasta perioada, filialele județene ale partidelor politice iși pregatesc listele de candidați pentru parlamentare. Lesne de ghicit ca au loc negocieri locale sau la București. Deocamdata, din ceea ce se știe, PNL Argeș ii are pe primul loc la Senat și Camera Deputaților pe Daniel Constantin, respectiv…

- Actualii parlamentari USR Marius Bodea si Cosette Chichirau deschid listele USR-PLUS Iasi la Senat si Camera Deputatilor, liderii aliantei sustinand ca vor lupta in viitorul legislativ pentru proiectele de infrastructura ale Moldovei, anunța news.ro.USR si PLUS si-au desemnat la Iasi candidatii…