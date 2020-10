Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Politic Județean al Partidului Social Democrat – Filiala Timiș a definitivat listele cu propuneri de candidați social-democrați pentru alegerile parlamentare, respectiv la Camera Deputaților și Senat. Propunerile PSD Timiș pentru Camera Deputaților sunt: Sorin Grindeanu, Alfred Simonis, Adrian…

- Alianța USR-PLUS Bacau și-a ales in aceasta seara candidații pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Locurile eligibile au fost luate de USR. Pentru Senatul Romaniei lista este deschisa de Gheorghe Saftiuc, care a mai candidat și in 2016 din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ar parea ca actuala conducere a Partidului Social Democrat ar vrea sa scape de unii politicieni care ar stricat imaginea partidului in „epoca lui Dragnea", potrivit unor surse citate de g4media.ro. Greii din „epoca lui Dragnea", scosi de pe listele pentru parlamentare In plus, unora dintre cei care…

- "Voi reintra in politica, nu am lipsit la nicio campanie din ultimii 20 de ani si tot ce-mi doresc este sa redevenim echipa castigatoare de la PSD Timis. Am incredere in Alfred Simonis, in Eugen Dogariu, in Sebastian Raducanu, in Calin Dobra si in Voichita Lazureanu, care stiu ca va face o figura…