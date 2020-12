Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan, lider judetean al PNL, liderul Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, fostul ministru al Turismului, Bogdan Trif (PSD) si fostul ministru al Economiei, Ion Ariton (PMP) sunt principalii candidati la alegerile parlamentare din judetul Sibiu, admisi de Biroul Electoral…

- Copresedintii USR-PLUS Bucuresti, Claudiu Nasui si Vlad Voiculescu, au prezentat intr-o conferinta de presa vineri lista candidatilor din Capitala pentru alegerile parlamentare. Lista USR-PLUS Bucuresti pentru Camera Deputatilor este deschisa de catre deputatul Claudiu Nasui, iar Stefan Palarie, expert…

- Filiala Bihor a Partidului National Liberal (PNL) si-a desemnat lista de candidati la Senat si Camera Deputatilor, pentru alegerile parlamentare, conform unui comunicat transmis duminica de catre conducerea filialei, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, listele de candidati au fost aprobate…

- Managerului Institutului Național de Boli Infecțioase “Matei Balș”, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, este dorit de PSD pe lista formațiunii pentru alegerile parlamentare, spun surse din partid.Social-democrații sunt dispuși sa-i ofere medicului un loc fruntaș pe lista candidaților la Senat,…

- Liderul USR, Dan Barna, candideaza pentru un nou mandat de deputat la Sibiu, fiind primul pe lista USR-PLUS pentru Camera Deputaților. Decizia a fost luata de membrii USR-PLUS din Sibiu care și-au desemnat candidații, sambata. La Senat, lista candidaților este deschisa de Claudiu Mureșan. Alegerile…

