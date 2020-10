Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a depus, miercuri, la Biroul Electoral de circumscriptie, listele de candidati pentru alegerile parlamentare. "Suntem candidatii pentru municipiul Bucuresti, vom ajunge cu votul romanilor din Bucuresti in Parlamentul Romaniei si dorim sa contribuim la schimbarea in bine a tot ceea ce se intampla in Parlament, si anume: niciodata, dar niciodata, atat Parlamentul, cat si Guvernul sa nu se mai distanteze, sa nu se mai indeparteze de ceea ce isi doresc romanii, oriunde ar locui acestia", a declarat Firea dupa depunerea listelor de candidati. Foto: (c) GRIGORE…