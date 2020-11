Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu spune ca, in conditiile in care suntem in plina criza sanitara, "nu are rost sa vorbim despre educatie sau economie". Seful PSD subliniaza faptul ca Guvernul Orban a fost incapabil sa adopte vreo masura coerenta. "Din masurile luate pana acum de guvernul incompetent, iresponsabil,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Buzau, unde si-a depus candidatura pentru Camera Deputatilor, ca formatiunea politica pe care o conduce vine in fata electoratului cu o lista de candidati pentru Parlament care sunt "capabili de a reintoarce Romania pe drumul corect". "Am venit, impreuna…

- Intrebat de jurnaliști daca se impune amanarea alegerilor parlamentare care ar trebui sa aiba loc in luna decembrie, președintele Romaniei Klaus Iohannis a afirmat ca deocamdata nu a rezultat aceasta nevoie. „Nu se poate discuta despre un aunumit numar de cazuri. Daca INSP ne spune ca din acest moment…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni la finalul sedintei CPN a partidului ca la alegerile parlamentare, pe listele formatiunii, nu o sa se regaseasca candidati cu probleme penale. Acesta s-a ferit insa sa spuna de la ce nivel se va lua aceasta decizie si a subliniat ca „in Romania sunt patru…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targoviste, ca romanii din diaspora nu vor putea sa voteze la alegerile parlamentare in tarile in care locuiesc, fiindca statele respective nu permit Romaniei sa amenajeze sectii, iar aceasta problema…

- Dacian Ciolos a precizat ca e greu sa faca estimare a scorului electoral pe care alianta USR-PLUS il va obtine la alegerile locale si ca depinde foarte mult de prezenta la vot. "Ati avut curajul sa ietiti in strada cand va dadeau cu gaze. Aveti curajul, puneti-va masca, mergeti la vot, pentru…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a sustinut ieri, 1 septembrie 2020, ca toti „combinagiii” care au tinut Guvernul Orban „in viata sunt raspunzatori”, alaturi de PNL, pentru „dezastrul” in ce priveste imbolnavirile cu COVID-19. „Un nou record negativ – 60 de morti de COVID-19! Sectiile ATI gem de bolnavi,…

