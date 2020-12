Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, la Palatul Cotroceni, ca intr-o saptamana va convoca noul Parlament. "Avand in vedere ca Biroul Electoral Central a comunicat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, acum sunt indeplinite conditiile pentru convocarea noului…

- UPDATE, ora 19:00 – PSD a castigat alegerile parlamentare cu 30,16% dintre voturile exprimate pentru Senat si 29,71% pentru Camera Deputatilor, urmat de PNL, care a obtinut 25,62% la Senat si 25,21% la Camera Deputatilor, a anuntat, luni, Biroul Electoral Central, dupa centralizarea proceselor verbale…

- Dupa ce ultimele voturi vor fi numarate, iar Biroul Electoral Central va anunța rezultatele finale ale alegerilor parlamentare 2020, președintele Klaus Iohannis va convoca la Palatul Cotroceni consultari cu partidele care au intrat in Parlament. Inainte de alegeri, președintele parea convins ca are…

- PSD a caștigat alegerile parlamentare 2020 cu 29,83% din voturi, urmat de PNL - 24,66 % și USR-PLUS- 15,44%. De asemenea, Partidul AUR a inregistrat un scor de 8,65%, potrivit rezultatelor parțiale transmise, luni, de Biroul Electoral Central luni dimineața.Biroul Electoral Central a transmis, luni,…

- Prezenta la vot pe tara la alegerile parlamentare a fost, duminica, pana la ora 19.00 de 29,8% respectiv de 5.421.794 alegatori, potrivit datelor anuntate de Biroul Electoral Central (BEC). Este o prezența mai mica decat la alegerile parlamentare din 2016, cand prezența la urne la ora 19.00 a fost…

- Autoritatea Electorala Permanenta a adoptat hotararea pentru aprobarea modelelor, a dimensiunilor si a conditiilor de tiparire in cazul buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, actul normativ fiind publicat in Monitorul Oficial. Potrivit unui comunicat…

- Biroul Electoral Central a acreditat Centrul de Sociologie Urbana si Regionala - CURS pentru efectuarea de sondaje la iesirea de la urne la alegerile parlamentare din 6 decembrie, la nivel national. Potrivit deciziei BEC de joi, operatorii de sondaj au acces in imobilul in care functioneaza sectia de…

- USR PLUS a depus, miercuri, la Biroul Electoral Central, lista candidatilor din diaspora pentru alegerile parlamentare, impreuna cu 6.000 de semnaturi de sustinere, pentru inscrierea in cursa electorala. Conform unui comunicat USR PLUS, la Senat primul pe lista este Radu Mihail. "Reprezinta deja diaspora…