Biroul Electoral Central (BEC) a decis, miercuri, acreditarea societatii ANA EVENTS & PR SRL pentru efectuarea de sondaje de opinie la iesirea de la urne la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 6 decembrie. ''Acrediteaza SC ANA EVENTS & PR SRL pentru efectuarea de sondaje de opinie la iesirea de la urne la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 6 decembrie, la nivel national'', se arata in decizia BEC. Potrivit BEC, operatorii de sondaj au acces, in baza acreditarii, in imobilul in care functioneaza sectia de votare si in zona de protectie…