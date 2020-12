Parlamentare2020/ Alegeri pentru noul Legislativ; românii din ţară votează duminică în peste 18.000 de secţii Peste 18 milioane de alegatori sunt asteptati duminica la urne in cele peste 18.000 de sectii organizate in tara pentru a-si alege reprezentantii in noul Legislativ.



Senatorii si deputatii sunt alesi prin scrutin de lista, potrivit principiului reprezentarii proportionale.



Votarea in tara se desfasoara intr-o singura zi - duminica, de la ora 7,00 pana la 21,00.



Romanii cu domiciliul in strainatate au la dispozitie 2 zile pentru a-si exercita votul - sambata si duminica.



