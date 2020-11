Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta ca pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta au fost tiparite 35.508 buletine de vot pentru Senat si 35.508 buletine de vot pentru Camera Deputatilor, iar Posta Romana a inceput distribuirea acestora. Plicul cu votul trebuie sa ajunga la…

- Mai mult de 30.000 de romani din strainatate s-au inscris pana in prezent pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Potrivit site-ului AEP, pana marti, in jurul orei 14:30, au fost depuse 30.069 de cereri, informeaza Agerpres. Romanii din diaspora mai au la dispoziției…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, face apel la românii din strainatate sa se înscrie pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentaredin 6 decembrie, termenul expirând în 21 septembrie. El spune ca este "cea mai sigura cale" pentru protejarea sanatații,…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, este invitatul Adrianei Nedelea in emisiunea LA FIX, in care va vorbi despre alegerile parlamentare, dar și despre ce a fost greșit in strategia pentru alegerile locale și ce se va schimba in cele doua luni pana la scrutinul din 6 decembrie. Vorbim cu Rareș Bogdan…

- Autoritatea Electorala Permanenta a pregatit alegerile parlamentare, conform planului privind organizarea procesului electoral, a declarat, vineri, presedintele AEP, Florin Constantin Mituletu-Buica, transmitand cetatenilor romani din strainatate sa se inscrie pentru votul prin corespondenta, care…

- Mai multe țari, inclusiv din Europa, nu vor permite romanilor care traiesc pe teritoriul lor sa voteze fizic, ci doar prin corespondența, pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, a declarat sambata la Antena 3 președintele AEP, Constantin-Florin Mitulețu-Buica. Din acest motiv, s-a prelungit…

- Hotararea privind calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor parlamentare a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, scrie Agerpres.Hotararea intra in vigoare pe 7 septembrie.Potrivit documentului, campania electorala incepe pe 6 noiembrie si se incheie pe 5 decembrie,…