Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat, sambata, la Focsani ca Romania va avea o crestere economica de peste 6% prin modelul economic de dezvoltare propus de PNL, care se bazeaza pe investitii din fonduri europene. "Plecam cu un model de dezvoltare economica total diferit de modelul PSD, care se bazeaza pe consum si care a tinut multe zone din Romania in saracie, am putea spune in mod intentionat, pentru a-i tine dependenti de vointa baronilor lor locali. (...) Acest model de dezvoltare economica pe care il promoveaza PNL se bazeaza pe investitii finantate din fonduri europene.…