- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, sâmbata, la Focsani, ca Partidul Miscarea Populara va tipari, începând de saptamâna viitoare, peste 100.000 de pliante cu fiecare candidat care nu sustine reducerea numarului de parlamentari la 300 si eliminarea pensiilor speciale pentru…

- Eugen Tomac ii cere lui Marcel Ciolacu sa puna pe ordinea de zi a Camerei Deputaților proiectul privind reducerea numarului de parlamentari la 300. „In ultima perioada, vorbiti foarte des si apasat despre nevoia respectarii legilor, a deciziilor CCR si a vointei cetatenilor, dar si despre ruptura de…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, afirma ca italienii voteaza duminica la referendumul pentru reducerea numarului de parlamentari cu 30%, o masura de raspuns fata de criza cauzata de coronavirus, in timp ce in Romania, dupa referendumul de acum 10 ani pentru reducerea la 300 a numarului de alesi in Legislativ,…

