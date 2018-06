Stiri pe aceeasi tema

- Cu o zi inainte de inceperea oficiala a Campionatului Mondial de Fotbal, hotelurile din orașele care gazduiesc meciurile sunt aproape pline. Cu cat cazarea este mai centrala, cu atat prețul este mai mare. Sunt multe stațiuni și in afara Moscovei care au prețuri atractive

- Consulatul britanic din Sankt Petersburg, a carei inchidere a fost ordonata de Moscova dupa ce a fost acuzata de Londra ca ar fi implicata in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, va ramane deschis pe durata Campionatului Mondial de Fotbal (14 iunie-15 iulie), a anuntat vineri Londra, relateaza…

- Transportul public va fi gratuit pentru suporterii care au bilete la meciurile Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018. In orasele care gazduiesc meciuri la CM 2018 , suporterii vor beneficia de transport gratuit, iar in timpul meciurilor vor fi organizate curse expres suplimentare intre statiile…

- Moscova este una dintre cele mai aglomerate capitale din lume. Iar in timpul Campionatului Mondial de Fotbal, orașul va da un adevarat test de rezistența. Corespondentul nostru la Moscova ne spune cum se pregatesc autoritațile.

- Serviciul Federal rus de Securitate (FSB, fostul KGB) a anuntat vineri ca a dejucat un plan al organizatiei Statul Islamic (SI) privind comiterea unei serii de atacuri de mare amploare in zona Moscovei, unde se vor desfasura meciurile Campionatului Mondial de Fotbal din vara acestui an, relateaza…

- Serviciul Federal rus de Securitate (FSB, fostul KGB) a anuntat vineri ca a dejucat un plan al organizatiei Statul Islamic (SI) privind comiterea unei serii de atacuri de mare amploare in zona Moscovei, unde se vor desfasura meciurile Campionatului Mondial de Fotbal din vara acestui an, relateaza Agerpres,…

- Serviciul Federal rus de Securitate (FSB, fostul KGB) a anuntat vineri ca a dejucat un plan al organizatiei Statul Islamic (SI) privind comiterea unei serii de atacuri de mare amploare in zona Moscovei, unde se vor desfasura meciurile Campionatului Mondial de Fotbal din vara acestui an, relateaza…

- In cadrul unor declaratii sustinute in fata Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Parlamentului Britanic, Johnson a fost de acord cu un parlamentar care a afirmat ca Putin se va folosi de Campionatul Mondial pentru a imbunatati imaginea Rusiei, in acelasi mod in care Germania lui Hitler s-a…