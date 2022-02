Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza uriașa in campionatul Franței! Paris Saint-Germain, in componența cu vedetele Messi, Mbappe și Neymar, a pierdut meciul cu Nantes din etapa a 25-a din Ligue 1. PSG era condusa deja la pauza cu un incredibil scor de 3-0.

- PSG a fost invinsa, sambata, scor 1-3, de Nantes, in cadrul unui meci din etapa a XXV-a din Ligue 1. Parizienii au mizat la acest meci pe toate vedetele, inclusiv Neymar care a ratat un penalti dupa o execuție foarte slaba. ​

- PSG a pierdut in deplasare cu Nantes, scor 1-3, intr-un meci din runda cu numarul 25 din Ligue 1. Parizienii raman lideri detașați in campionat, cu 59 de puncte dupa 25 de etape. Marseille, echipa de pe locul doi, este la 13 lungimi in spatele lui PSG, dar are un meci mai puțin disputat. OM joaca maine…

- Parizienii au crescut cu 126 de milioane de euro masa salariala fața de sezonul trecut, dupa transferurile lui Messi, Ramos, Donnarumma, Wijnaldum și Hakimi, fondul de salarii find acum de 629 milioane de euro Nimeni nu mai are un fond de salarii ca al lui PSG in fotbalul mondial, nu doar in Franța.…

- PSG a zdrobit-o pe Lille, campioana Franței, scor 5-1 in etapa 23 din Ligue 1. Parizienii au facut instrucție cu Lille pe stadionul Pierre-Mauroy. Cu un atac de vis, Mbappe - Messi - Di Maria, echilibrul pe tabela a fost menținut doar 10 minute. Danilo a deschis scorul, profitand de o gafa a portarului…

- Dupa ce a fost confirmat cu Covid-19 la finalul lui 2021, Lionel Messi s-a vindecat și a plecat marți spre Paris pentru a se alatura lui PSG.Messi a fost testat pozitiv la 28 decembrie 2021, în orasul saul natal, Rosario, unde îsi petrecea sarbatorile si unde a ramas în izolare.La…

- În runda cu numarul 19 din Hexagon, ultima a turului, vedetele de la PSG ies la rampa contra penultimei clasate, Lorient, miercuri, 22 decembrie, de la ora 22:00. Lorient a parasit și Cupa Franței, 0-1 cu Rennes, și are 8 înfrângeri la rând în toate competițiile. Trupa…

- In aceasta dupa-amiaza, St. Etienne primește vizita celor de la PSG pentru un meci din etapa 15 a campionatului din Franța. Sergio Ramos (35 de ani) este titular la oaspeți și va bifa astazi primele minute la vicecampioana din Hexagon. Partida va incepe la ora 14:00, va fi live pe GSP.ro și in direct…