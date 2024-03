Stiri pe aceeasi tema

- Echipa franceza PSG a invins sambata seara, in deplasare, scor 2-0, formatia FC Nantes, in etapa a 22-a din Ligue 1. Gazdele au marcat primele pe stadionul La Beaujoire-Louis Fonteneau, prin Pallois, dar a fost ofsaid si golul din minutul 45+2 a fost anulat. Parizienii au fost cei care au deschis…

- Kylian Mbappe (25 de ani) a inceput pe banca meciul jucat de PSG in deplasare cu Nantes, in Ligue 1. La doar cateva zile dupa ce i-a anunțat pe cei din conducerea lui PSG ca pleaca, Mbappe a fost lasat pe banca de Luis Enrique. Iar PSG nu s-a descurcat grozav fara el, scorul era 0-0 la pauza. In atac,…

- PSG s-a impus in fața lui Real Sociedad, 2-0, in turul optimilor Ligii Campionilor, și are prima șansa la calificarea in sferturi. La pauza, cand scorul era egal, antrenorul Luis Enrique a fost extrem de suparat pe jucatorii sai. Liderul din Ligue 1 și-a adjudecat partida dupa pauza, prin golurile lui…

- Ligue 1 este un campionat "mai dificil" decat credea Luis Enrique, a recunoscut marti, intr-o conferinta de presa, antrenorul spaniol, care a venit in vara anului trecut la formatia de pe Parc des Princes, scrie L'Equipe."Incerc sa fac o analiza pe baza celor sase luni de cand sunt aici. Suntem constienti…

- Paris Saint-German a castigat, scor 2-1, meciul cu Strasbourg, din etapa a XX-a din Ligue 1, iar tehnicianul spaniol Luis Enrique a fost intrebat daca este ingrijorat inaintea partidei cu Real Sociedad, din 14 februarie, din optimile Ligii Campionilor."In 12 zile am putea fi cu totii morti. Ei bine,…

- Echipa franceza PSG a incheiat la egalitate duminica seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu formatia Brest, in etapa a 19-a din Ligue 1, informeaza news.ro.Parizienii au deschis scorul in minutul 38, cand Bradley Barcola l-a servit cu un assist pe Marco Asensio si acesta a inscris. Gazdele au intrat…

- Sevilla a facut apel la autoritațile franceze cu privire la interdicția impusa suporterilor sai de a participa la meciul de marți din Liga Campionilor de la Lens, care a fost impusa dupa ce un fan a fost ucis inainte de un meci din Ligue 1 la inceputul ac