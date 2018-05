Stiri pe aceeasi tema

- Ne-am atins și ieri țintele! 10 sugestii au fost incluse in pachetul de pariere al zilei de vineri, 7 dintre acestea fiind caștigatoare! Nu am riscat foarte mult pe niciuna dintre aceste variante, insa cotele nu au dezamagit, majoritatea fiind in jurul valorii de 1.50. Pariurile caștigatoare ale zilei…

- Conform planurilor, am avut un weekend in care pariurile ne-au adus un plus consistent in portofele. Ieri am facut profit prin intermediul a 8 pronosticuri! Variantele propuse, simple, logice, in cote bune și foarte bune, au fost extrase din cele mai importante intreceri fotbalistice interne ale Europei.…

- Am pașit cu dreptul in acest week-end, in care primele caștiguri ne-au fost din plin asigurate de pariurile ”verzi” oferite ieri. Nu mai puțin de 18 din cele 20 de pronosticuri propuse (au fost 21, dar din greșeala in pachetul nostru s-a strecurat și un pont de joi) au fost corecte! Sugestiile noastre…

- Dupa cateva zile in care am inregistrat profit indiferent de ”subțirimea” ofertei fotbalistice de care am avut parte, ieri am repetat figura: 7 din cele 8 pronosticuri oferite din fotbal au fost caștigatoare! Indiferent ca am analizat meciurile din Liga 1, Bundesliga, Ligue 1, La Liga sau alte fronturi…

- Suntem setați sa obținem o noua doza considerabila de caștig, pe masura ce ne apropiem cu pași repezi de un nou weekend ”incendiar”, plin de evenimente fotbalistice importante. Ieri am facut profit atat pe fotbal, cat și pe tenis. Am mizat cu succes inclusiv pe meciul Simonei Halep cu Petra Martic,…

- Avem in fața un weekend de excepție, in cadrul caruia cele mai importante campionate ale Europei, și nu numai, vor etala noi runde și meciuri de foc. Avand la dispoziție o oferta imbelșugata, suntem setați pe profit! Astazi ne focusam pe prologurile celor mai importante intreceri interne din fotbalul…

- Sambata am bifat un nou procentaj excelent de pariuri caștigatoare. S-au ”inverzit” 6 din sugestiile acestei rubrici, iar o a 7-a varianta, cea propusa pentru jocul Heidenheim – Bielefeld, este pregatita sa ne aduca abia astazi pe plus. Pariurile caștigatoare oferite ieri: SEVILLA – ATH. BILBAO 1X&2+…

- Forma excelenta pentru varianta de bilet pe care zilnic o livram cititorilor noștri. Ieri am facut profit extrem de simplu, mizand pe victorii repurtate de Galatasaray, 7-0 la Karabukspor și Benfica, 5-0 acasa, cu Maritimo. Am completat combo-ul cu un pont pe goluri in ambele reprize ale meciului Liverpool…