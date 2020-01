Parisul, Londra şi Berlinul cer Teheranului să revină la ''respectarea deplină'' a acordului nuclear Franta, Marea Britanie si Germania au facut apel duminica impreuna la Iran sa revina la "respectarea deplina" a obligatiilor sale din acordul nuclear, pe care Teheranul a inceput sa il puna sub semnul intrebarii in contextul tensiunilor cu SUA, relateaza AFP. "Astazi, mesajul nostru este clar: ramanem atasati" acordului in dosarul nuclear si "mentinerii sale", "cerem Iranului sa anuleze toate masurile incompatibile cu acordul; facem apel la Iran sa se abtina de la orice noua actiune violenta sau de la proliferare; si ramanem pregatiti sa angajam un dialog cu Iranul pe aceasta baza pentru a mentine… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franta, Marea Britanie si Germania au facut apel duminica impreuna la Iran sa revina la "respectarea deplina" a obligatiilor sale din acordul nuclear, pe care Teheranul a inceput sa il puna sub semnul intrebarii in contextul tensiunilor cu SUA, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Astazi, mesajul nostru…

- Grupul de țari „E3” format din Franța, Marea Britanie și Germania au solicitat Iranului sa se abțina de la orice acțiune violenta și au indemnat Iranul sa se intoarca la respectarea angajamentelor stabilite in acordul nuclear JCPOA din 2015 cu puterile mondiale, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Cele…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, l-a invitat la Bruxelles pe ministrul iranian al afacerilor externe, Mohammad Javad Zarif, anunta duminica un comunicat al UE, care cere din nou o "dezescaladare" a tensiunilor în Orientul Mijlociu, scrie Agerpres, citând AFP.Înaltul…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, l-a invitat la Bruxelles pe ministrul iranian al afacerilor externe, Mohammad Javad Zarif, anunta duminica un comunicat al UE, care cere din nou o „dezescaladare” a tensiunilor in Orientul Mijlociu, informeaza Agerpres, citand AFP.Inaltul Reprezentant al Uniunii…

- Franta si Germania incearca sa calmeze spiritele dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat ca NATO se afla in ”moarte crebrala”, propunand angajarea unei analize a mizelor mari ale securitatii colective, cu doua saptamani inaintea summitului Aliantei Nord-Atlantice la Londra, relateaza…

- "Ramanem angajati in favoarea JCPOA (acordul international semnat in 2015) si ii cerem Iranului sa revina asupra deciziilor sale contrare acordului si sa coopereze pe deplin cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica, atat in cadrul JCPOA, cat si in ceea ce priveste celelalte obligatii ale…

- Franta a reafirmat ca o „amanare suplimentara“ a iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) „nu este in interesul nimanui“, in timp ce Germania s-a declarat deschisa unei „scurte amanari tehnice“ a oficializarii acestui proces.

- Iranul a desfacut nucleul acestui reactor nuclear pentru a lipi o parte din el cu ciment, dupa cum preconiza acordul nuclear incheiat in 2015 intre Teheran si grupul 5+1 (SUA, Franta, Marea Britanie, Rusia, China si Germania).Acest acord, din care SUA s-au retras unilateral in mai 2018,…