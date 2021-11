Stiri pe aceeasi tema

- Franta indeamna la gasirea unei ”solutii rapide” diferendului in care se infrunta cu Rehgatul Unit in problema licentelor de pescuit post-Brexit, in urma unei noi intalniri bilaterale, a anuntat marti secretarul francez de stat insarcinat cu Afaceri Europene Clement Beaune, relateaza AFP. ”In…

- Comisia Europeana a avertizat vineri cu privire la „consecințele grave” ale suspendarii protocolului nord-irlandez pentru relațiile dintre UE și Regatul Unit, dupa o întâlnire între negociatori la Bruxelles, potrivit AFP. „Acest lucru ar însemna o respingere…

- Marea Britanie a avertizat Franța ca, daca nu face concesii in disputa privind pescuitul in urmatoarele 48 de ore va recurge la masuri legale, informeaza Hotnews .Franța spune ca Regatul Unit a refuzat sa acorde pescarilor sai numarul corect de licențe pentru operarea in apele britanice, Parisul amenințand…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul britanic Boris Johnson au convenit duminica, într-o întâlnire în marja summitului G20 de la Roma, sa gaseasca solutii la conflictul legat de drepturile la pescuit, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Conform presei locale, cei…

- Londra este pregatita sa activeze pentru prima data un instrument de soluționare a conflictelor prevazut în acordurile post-Brexit cu UE în disputa cu Parisul privind licențele de pescuit, a avertizat sâmbata premierul britanic Boris Johnson, relateaza AFP.”Nu, bineînteles,…

- ”Nu, bineinteles, nu exclud”, a declarat Boris Johnson la SkyNews, la Roma, in marja G20, unde se intalneste duminica tete a tete cu presedintele francez Emmanuel Macron. “If there is a breach of treaty we will do what is necessary to protect British interests” Prime Minister Boris Johnson says he won’t…

- Diferendul dintre Paris si Washington cu privire la parteneriatul strategic incheiat intre SUA, Australia si Regatul Unit nu trebuie sa divizeze Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), a avertizat joi secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, informeaza AFP. "Inteleg deceptia…

- Irlanda – singurul stat membru UE care are o frontiera terestra comuna cu Regatul Unit – urmeaza sa primeasca 1,1 miliarde de euro in vederea compensarii pierderilor antrenate de aplicarea, incepand de la 1 ianuarie, a Acordului comercial post-Brexit incheiat de Bruxelles cu Londra. Franta urmeaza sa…