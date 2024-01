Parisul cere Iranului şi ”complicilor săi” să înceteze acţiunile destabilizatoare Sefa diplomatiei franceze Catherine Colonna a lansat un apel sambata omologului sau iranian Hossein Amir-Abdollahian intr-o convorbire telefonica, cerand „Iranului si complicilor sai” sa inceteze „imediat” „actiunile lor destabilizatoare”, informeaza AFP. Colonna a declarat ca „a transmis un mesaj foarte clar: riscul unui conflict regional nu a fost niciodata atat de mare; Iranul si complicii sai trebuie sa inceteze imediat actiunile lor destabilizatoare. Nimeni nu va castiga de pe urma unei escaladari”, potrivit unui mesaj postat de ea pe reteaua de socializare X. J’ai appele le ministre iranien… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

