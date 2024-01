Stiri pe aceeasi tema

- Peste 90.000 de polițiști și jandarmi, inclusiv 5.000 de militari ai operațiunilor ”Sentinelle”, vor fi mobilizați, duminica, pentru a securiza trecerea in noul an, din care 6.000 de forțe de ordine la Paris, a anunțat, vineri, Gerald Darmanin, ministrul de Interne, transmite AFP. In cadrul unei conferințe…

- Stefanos Ntouskos, campion olimpic la canotaj in urma cu trei ani, la Tokyo, va avea onoarea de a fi primul purtator al torței olimpice la Jocurile Olimpice de anul viitor. La data de 16 aprilie, pe stadionul din Olympia, locul unde aveau loc Jocurile in antichitate, flacara olimpica va fi aprinsa,…