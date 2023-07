Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru completarea Codul muncii care prevede ca salariatii care au in intretinere copii cu varsta pana la 11 ani pot beneficia de telemunca patru zile pe luna, informeaza Agerpres.

- Camera Deputaților a mai aprobat inca o modificare la Codul Muncii care vizeaza parinții ce au in ingrijire copii cu varsta de pana la 8 ani. Conform proiectului de lege trimis deja spre promulgare, parinții care lucreaza le pot cere angajaților 4 zile de munca de acasa sau telemunca pe luna. Evident,…

- Parinții cu copii mai mici de 11 ani vor putea lucra de acasa timp de 4 zile pe luna. Legea a fost votata ieri in Camera Deputaților și urmeaza sa fie promulgata de președintele Klaus Iohannis.

- Parinții cu copii mici, de pana la 8 ani, pot solicita sa lucreze de le domiciliu sau in regim de telemunca 4 zile pe luna,... The post Sergiu Bilcea: „A fost votata legea prin care parinții cu copii mici au dreptul lunar la 4 zile de telemunca!” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Parcul acvatic al Complexului de Natație din Targoviște este deschis publicului șapte zile din șapte. Anul acesta au fost achiziționate umbrele noi, dar și mobilier specific. Sunt 400 de șezlonguri, 400 de masuțe i 200 de umbrele de rachita. De luni pana vineri, prețul unui bilet de intrare este de…

- Senatul a adoptat, in calitate de prim for sesizat, proiectul de lege pentru completarea Codului muncii, prin care salariatii care au in ingrijire copii in varsta de pana la 8 ani pot beneficia de un program flexibil de lucru. Astfel, acestia vor avea posibilitatea ca patru zile pe luna sa presteze…

- Senatul a adoptat, in calitate de prim for sesizat, proiectul de lege pentru completarea Codului muncii, prin care salariatii care au in ingrijire copii in varsta de pana la 8 ani pot beneficia de un program flexibil de lucru. Astfel, acestia vor avea posibilitatea ca patru zile pe luna sa presteze…

- Un baietel de trei ani si parintii sai, doi copii de scoala primara si un tanar inginer din India au fost numiti victimele unui atac armat care a avut loc sambata in Texas, transmite BBC, citat de news.ro.James Cho a murit alaturi de parintii sai Cho Kyu Song, 37 de ani, si Kang Shin Young, 35 de…