- “Puteti ridica mainile spre cer, puteti misca buzele ca sa cereti iertare, iar Dumnezeu dispus este sa va stearga pacatele, dar nu ingaduiti a se face aceasta, de vreme ce voi le tineti pe acele ale gresitilor vostri.” SFANTUL IOAN GURA DE AUR Atat vom fi iertati, cat am iertat si noi altora. Ce […]…

- Citeam zilele acestea o statistica care spunea așa: “Romania consuma 80% alimente din import..” Sigur ca da!!! Suntem paralizați, stam in carucior, suntem intr-o zona arida, suntem intr-o zona secetoasa, n-avem pamanturi, n-avem ape, n-avem forța de munca, n-avem capacitate intelectuala.. De…

- “Ce fel de proroc trebuie sa va vina voua ca sa va trezeasca la adevar?” Ca și cum ar veni astazi cineva și ne-ar spune noua: – Rugati-va și credeți in Dumnezeu ca sa putem depași necazul! – Rugati-va și credeți in Dumnezeu ca sa putem birui raul! – Rugati-va și credeți in Dumnezeu […] The post Parintele…

- Romania a caștigat, definitiv, la Washington, un proces de arbitraj inceput inca din 2014 prin care risca plata a 9 miliarde de lei (peste 2 miliarde de euro) catre frații Ioan și Viorel Micula. Un comitet de pe langa tribunalul internațional de la Washington (ICSID) a respins definitiv pretențiile…

- „Iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce-mi este data…”.(Rugaciunea de dezlegare) Atunci cand cineva se ingrijește de viața sa duhovniceasca, iși gasește un duhonic cu care va stabili o relație de incredere. Duhovnicul este omul Duhului, persoana prin care lucreaza Duhul lui Dumnezeu.…

- Timpul este ceva ce aparține lui Dumnezeu! Teologia Timpului: “La steaua care-a rasarit E-o cale-atat de lunga, Ca mii de ani i-au trebuit. Luminii sa ne-ajunga.” Sfarșitul de an este un popas in clipa veșnicie, in care omul poate atunci gasește un ragaz sa-și dea seama ca este o faptura atat de…

- “A ajuns imparația lui Dumnezeu la voi”.(Luca 11: 20). Trebuie sa facem in așa fel incat oamenii sa il gaseasca pe Hristos in acest “cocktail artificial…” in aceasta comercializare și cosmetizare a societații, in raport cu autenticitatea sarbatorii Nașterii Domnului! Sa fim atenți la separarea clara…

- Pe dușmanul tau sa il binecuvantezi cand el blestema! Și am sa va spun și ce rugaciune trebuie sa faceți pentru ei ca ei sa se imblanzeasca sau ca Dumnezeu sa ii pedepseasca daca e nevoie, caci Dumnezeu știe ce are de facut cand vede nedreptate! Cel ce te uraște va cauta toata viața […] The post “Dar…