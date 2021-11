Stiri pe aceeasi tema

- Viata noastra pamanteasca este adeseori inchisa ca sub o bolta intunecata. Privim in sus, privim in jos, la stanga, la dreapta si nu vedem parca nici o spartura prin care sa intrezarim ceva din lumea de dincolo. Dar iata ca in Evanghelia de astazi, Mantuitorul ne spune Parabola bogatului nemilostiv…

- Lucian Blaga: “Dumnezeu fiind mister nu are nevoie de argumente stiintifice..” “Toata intelepciunea este de la Domnul si cu El este in veac. Nisipul marilor si picaturile ploii si zilele veacului, cine le va numara? Inaltimea cerului si latimea pamantului, si adancul si intelepciunea, cine le va cerceta?…

- Cand doi se cearta, diavolul castiga: Vaccinat contra nevaccinat / Om contra om Cuvantul „diavol” inseamna „cel care desparte”. Ori societatea noastra romaneasca niciodata n-a fost marcata de atata dezbinare, de atata ura, de atata framantare. Sfantul Paisie Velicikovski spune: “diavolii sunt ca vanatorii,…

- Atunci cand crezi cu adevarat in Dumnezeu, nu mai trebuie sa fii lezat de ce unii vin și arunca cu noroi. Lasa-i sa iși puna intrebarea de ce te duci la biserica sau “Ce cauta aștia la pupat oase de oameni morți?”. Cand ai sa mergi și tu, și ai sa vezi de […] The post Parintele Calistrat – Invațați…

- “Sfantul Apostol Pavel pune ca “suntem impreuna-lucratori cu Dumnezeu” (I Cor. 3, 9). Deci nu lucreaza numai Dumnezeu, nu hotaraste numai Dumnezeu calea vietii noastre, ci suntem si noi chemati sa lucram alaturi de Dumnezeu pentru viata noastra. Altfel, ce rost ar mai avea ca Mantuitorul sa ne povatuiasca:…

- “Barbatilor, iubiti pe femeile voastre, dupa cum si Hristos a iubit Biserica, si S-a dat pe Sine pentru ea…” (Ef. 5, 25). Orice cuplu crestin care a dorit sa se casatoreasca a trecut prin formalitatile cununiei civile, care i-au dat validitate in societatea seculara; apoi, prin participarea lor impreuna…

- In zadar vii tu sa imparți sanatate cu forța daca nimeni nu este bolnav. Nu exista sanatate mai presus de sanatate. Bolnavul cauta singur spitalul. Cand ai nevoie de ceva te duci singur și iți iei sau iți faci. Nu vine cineva sa iți faca cu forța haine, ochelari sau sa iți procure hrana etc. […] The…

- Informația potrivit careia Parchetul General a clasat dosarul de evaziune fiscala a lui Dan Vilceanu a aparut pe surse, la scurt timp dupa ce acesta a depus juramantul la Cotroceni ca proaspat ministru al Finanțelor Publice. Dosarul de evaziune fiscala in care erau vizati deputatul PNL Dan Vilceanu,…