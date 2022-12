Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Calistrat Chifan, care a fost filmat lovind o femeie in curtea Manastirii Vladiceni, a revenit in fața altarului și a slujit de Craciun in fața credincioșilor. Imagini cu acesta au fost publicate pe rețelele de socializare și pe YouTube. Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei spun…

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei a ridicat toate sanctiunile si a incheiat cercetarea cu privire la acuzatiile aduse preotului Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni, care a fost filmat lovind o enoriasa in fata bisericii. Decizia a fost luata inainte de Craciun, astfel ca pr. Calistrat a fost…

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei a anuntat ca una dintre multiplele pagini de Facebook care poata numele parintelui Calistrat a postat un mesaj chiar din partea acestuia, in care isi cere partial iertare pentru fapta de lovire a enoriasei in curtea Manastirii Vladiceni. Mesajul sau este insa presarat…

- Gheorghe Carcea, cunoscut sub numele de calugar Gherasim, spune ca a fost lovit in trei randuri: o data de catre un preot trimis de Calistrat, si de doua ori chiar de catre parintele Calistrat, cel care a fost filmat recent lovind doua femei in curtea Manastirii Vladiceni, relateaza Ziarul de Iași.Primul…

- Dupa aparitia in Ziarul de Iasi a textului Noi acuzatii aduse pr. Calistrat de cele doua femei agresate: ar vinde locuri in cimitirul manastirii. Preotul neaga: „nu am vandut nimanui niciun mormant vreodata" cele doua femei agresate au revenit cu un dept la replica in cadrul caruia au atasat imagini…

- Preotul Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni, care a fost filmat cand lovește o femeie, a fost oprit de la ținerea slujbelor pe perioada desfașurarii anchetei interne a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, a declarat Constantin Sturzu, purtator de cuvant al Arhiepiscopiei Iașilor. Concret, acest…