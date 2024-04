Artista inconfundabila de muzica populara, Elena Merișoreanu a intrat in tagma pensionarilor. Asta deși, dupa patru decenii de ”horit”, artista (77 ani) continua sa dea curs la spectactacole folclorice ori evenimente private. Cat despre pensia artistei care a debutat și cantat decenii in Ansamblul artistic ”Ciocarlia” al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), este una de care cantareața se declara, fața de multe alte colege din breasla muzicala folclorica, mulțumita. ”Ne-ar bate Dumnezeu sa ne plangem! Am o pensie zic eu buna fața de alții, cu 1500 lei, care poate nu au ce pune pe masa de sarbatori.…