- “Ce fel de proroc trebuie sa va vina voua ca sa va trezeasca la adevar?” Ca și cum ar veni astazi cineva și ne-ar spune noua: – Rugati-va și credeți in Dumnezeu ca sa putem depași necazul! – Rugati-va și credeți in Dumnezeu ca sa putem birui raul! – Rugati-va și credeți in Dumnezeu […] The post Parintele…

- Timpul este ceva ce aparține lui Dumnezeu! Teologia Timpului: “La steaua care-a rasarit E-o cale-atat de lunga, Ca mii de ani i-au trebuit. Luminii sa ne-ajunga.” Sfarșitul de an este un popas in clipa veșnicie, in care omul poate atunci gasește un ragaz sa-și dea seama ca este o faptura atat de…

- “A ajuns imparația lui Dumnezeu la voi”.(Luca 11: 20). Trebuie sa facem in așa fel incat oamenii sa il gaseasca pe Hristos in acest “cocktail artificial…” in aceasta comercializare și cosmetizare a societații, in raport cu autenticitatea sarbatorii Nașterii Domnului! Sa fim atenți la separarea clara…

- Pe dușmanul tau sa il binecuvantezi cand el blestema! Și am sa va spun și ce rugaciune trebuie sa faceți pentru ei ca ei sa se imblanzeasca sau ca Dumnezeu sa ii pedepseasca daca e nevoie, caci Dumnezeu știe ce are de facut cand vede nedreptate! Cel ce te uraște va cauta toata viața […] The post “Dar…

- Romania este o tara binecuvantata de Dumnezeu cu un popor credincios! Avem oameni deosebiți, o istorie deosebita, o credința. Sa ne rugam pentru bunastatea și binecuvantarea poporului nostru roman! Va plac aceste plaiuri? Va plac acesti munti? O, tarisoara mica, dar frumoasa.. Suntem un popor creștin…

- Suntem in plina viata duhovniceasca si, in acelasi timp, intampinam slavitul post al Nasterii Mantuitorului Iisus Hristos, post al bucuriei si intalnirii cu Hristos in pestera Betleemului din inima noastra. Postul, ca arma a ascultarii de Dumnezeu, este de o vechime cu Adam in Rai, cum spunea Sfantul…

- In viata veti avea multe greutati. Vor fi o sumedenie de probleme. Grijile va vor inconjura, si nu va fi usor sa duceti o viata crestineasca. Insa nu va temeti. Dumnezeu va va ajuta. Faceti ce va sta in putinta. Cand veti intampina greutati in casatorie, sa nu deznadajduiti. Inaltati-va inimile catre…

- Lucian Blaga: “Dumnezeu fiind mister nu are nevoie de argumente stiintifice..” “Toata intelepciunea este de la Domnul si cu El este in veac. Nisipul marilor si picaturile ploii si zilele veacului, cine le va numara? Inaltimea cerului si latimea pamantului, si adancul si intelepciunea, cine le va cerceta?…