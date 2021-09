Stiri pe aceeasi tema

- Fost ministru al Comunicațiilor in Afganistan, expert in IT si-a schimbat viața complet de cand și-a parasit țara pentru o viața mai buna și mai sigura. Sayed Sadaat, fost membru al guvernului de la Kabul este de un an de zile livrator de mancare pe bicicleta in orasul Leipzig, Germnaia, relateaza presa…

- Judecatorul Stan Mustata a platit pretul suprem pentru refuzul de condamna la inchisoare oameni nevinovati. In 2014, era ridicat de procurori de la Curtea de Apel București, si retinut pentru luare de mita. Totul, sub ochii televiziunilor si a milioane de romani. Stan Mustata era unul dintre judecatorii…

- Dupa ce tot mai mulți susținatori ai lui Florin Cițu l-au acuzat direct sau voalat pe Ludovic Orban de ieșirea in spațiul public a informației privind arestarea lui Florin Cițu in America, Ludovic Orban a facut o serie de declarații joi seara, la B1TV. Președintele PNL susține ca nu a știut niciodata…

- Daca mama nu doreste copilul, daca nu-l iubeste, el simte si se raneste sufletelul lui, iar aceste rani il insotesc toata viata. Tot ceea ce simte mama – tristete, durere, teama, neliniste – traieste si el. Ati vazut ce lucru delicat este pentru o femeie sa poarte in pantece un copil? Cata raspundere…

- Un record negativ s-a inregistrat in acest week-end. 24 de persoane, intre care și copii și-au pierdut viața in accidente rutiere. Cel mai grav a avut loc duminica. Șapte persoane intre care o mama cu doi copii au murit Oamenii venea din Anglia, in vacanța, iar mașina avea volan pe dreapta. In total,…

- Pe femeie trebuie sa o descopere barbatul ei cand ‘o va cunoaște pe ea’. Nu poți sa cunoști cincizeci de barbați și ultimul naiv te ia, iți face și ție un copil și gata, ești familista.. Tu ești familista, dar amprenta pacatelor din trecut, se va resfrange in timp și in viața ta. Și atunci, […] The…

- Avea bunicul meu o vorba moșnegeasca de om credincios: “Nu poți sa te destrabalezi fara a platești in viața asta!” sau, “Daca curvești, nu te ajuta Dumnezeu! Nu ai voie sa-ți bați joc de sufletul cuiva”. Orice pofta are curiozitate și imaginație. S-a ințeles total greșit ca Biserica are ceva impotriva…

- O explozie puternica urmata de un incendiu violent s-a produs, marti noapte, la Combinatul Azomures. Incidentul a avut loc in momentul pornirii unei instalatii de producere a amoniacului, au precizat reprezentanții companiei. ISU Mures a transmis mesaj RO-Alert. Explozia s-a auzit in tot orașul in jurul…