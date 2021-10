Stiri pe aceeasi tema

- Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva a inceput vineri, la Iași, in ciuda incidenței de aproape 8 la mie. Daca anul trecut autoritațile au permis prezența la eveniment doar a ieșenilor, anul acesta nu s-au impus restricții, in afara de portul maștii sanitare. Așadar, la racla Sfintei Parascheva…

- Barbatul care are dubla cetațenie, romana și R.Moldova, a incercat sa treaca frontiera pentru a ajunge in Italia cu țigari de contrabanda. Barbatul era pasager intr-un autocar. Polițiștii au descoperit 4000 de țigarete, ascunse in cutii cu pufuleți. In aceasta dimineata, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Alexandru Muraru, consilierul premierului Florin Cițu, a anunțat, duminica, ca a informat oficial Comisia Europeana și guvernele din SUA, Israel și Germania despre planul USR PLUS ”de a crea o noua majoritate parlamentara” cu AUR, pe care il caracterizeaza drept un ”partid extremist, antisemit”. De…

- “Dumnezeul duhurilor si a tot trupul..” ”Si se va intoarce tarana in pamant, de unde s-a luat, si duhul se va intoarce la Dumnezeu, la Cel ce l-a dat pe el” (Eccl.12,7). Rugaciunea pentru morti este prilejul pentru credinciosi de a se dedica adevaratei „filozofii”, adica gandului la moarte si meditatiei…