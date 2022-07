Parintele Caistrat – Lumea nu este hazard

Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Sloviansk din estul Ucrainei, a fost ținta unui bombardament „masiv”, a anuntat marti primarul, facand apel la locuitori sa se puna la adapost, relateaza AFP. „Sloviansk! Bombardament masiv al orasului. Centrul, nordul. Toata lumea sa ramana la adapost”, a scris pe Facebook Vadim Liah, primarul…

- Toate sunt dureri, dar durerile trebuie clasificate dupa inalțimea graduala a valorilor in Sfanta Scriptura! Și cele mai tari sunt durerile dumnezeiești! Atunci cand te doare sufletul – durerile sufletești sunt mult mai acute ca atunci cand cineva te-a lovit cu biciul. In general, lumea este atata pe…

- Importurile și exporturile prin porturile ucrainene din Marea Neagra sunt blocate din cauza sutelor de mine pe care armata lui Putin le-a amplasat, susține purtatorul de cuvant al administrației militare regionale din Odesa. care mai subliniaza ca prin blocarea porturilor, Rusia a creat o criza alimentara…

- Fostul președinte al liberalilor Crin Antonescu, care s-a retras din viața politica de mai mulți ani, a venit la aniversarea PNL și le-a dat colegilor de partid cateva sfaturi importante. ”Eu ma aflu la o anumita distanța mare de viața politica și de PNL. Aș vrea sa va spun, daca tot am aceasta șansa…

- Primul soldat rus judecat pentru crime de razboi in Ucraina a fost condamnat la inchisoare pe viața, scrie The Guardian. Vadim Sisimarin, de 21 de ani, a fost condamnat pentru uciderea lui Oleksandr Șelipov, in varsta de 62 de ani, in satul Chupakhivka din nord-estul Ucrainei, la 28 februarie. El pledase…

- Fostul premier Florin Cițu a gasit scuza pentru achizițiile de miliarde facute in pandemie, de guvernul condus de el, pentru milioanele de doze de vaccin pe care țara noastra le platește degeaba. Cițu da vina pe președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe care propune sa „o anchetam, sa…

- „Pentru copii” sunt cuvintele scrise cu vopsea alba pe una din rachetele care a cazut, vineri, la gara din Kramatorsk și care a ramas parțial intacta. Pe racheta care a lovit gara din Kramatorsk se vad cuvintele за детей (pentru copii), scris cu vopsea alba. On the fragment of the missile that hit the…